ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X
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Характеристики
Описание товара ИБП APC SMX1000I Smart-UPS X
ИБП APC Smart-UPS X SMX1000I представляет собой надежный линейно-интерактивный аппарат для защиты бытовой и компьютерной техники от сбоев в электросети. Его особенность в автоматическом определении подключения комплекта батарей, что позволяет ему оперативно рассчитать время работы. Устройство рассчитано на нагрузку 1000 ВА, что соответствует 800 Вт. В оперативном режиме работы эта модель ИБП отличается высокой эффективностью. Конструкция APC Smart-UPS X SMX1000I предусматривает наличие восьми разъемов IEC 320 C13 для подключения компьютерного оборудования. Он также содержит интерфейсы RS-232, USB. На переключение на батареи аппарат тратит 4 миллисекунды. Он обладает защитой от короткого замыкания, перегрузки, от высоковольтных импульсов, защитой телефонной линии, обеспечивает фильтрацию входного напряжения. Устройство с поддержкой холодного старта содержит LCD-табло, на которое выводится актуальная информация о состоянии ИБП.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
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