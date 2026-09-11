Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi ZMI TW100 PurPods Pro белый (ZMI TW100ZM)
Наушники TWS ZMI Purpods Pro – флагманская модель с системой активного шумоподавления, которая помогает избежать посторонних шумов и сконцентрироваться на прослушивании любимой музыки. Высокое качество звука достигается за счет мощных динамиков 9 мм. Встроенный микрофон предоставляет возможность ответа на звонки. Синхронизация со смартфоном основана на применении беспроводного интерфейса Bluetooth 5.2. Для интуитивного управления реализованы сенсорное управление и голосовое управление. Среди функциональных особенностей модели отмечаются игровой режим, датчик автообнаружения уха и функция быстрой зарядки. Время автономной работы ZMI Purpods Pro с учетом подзарядок от кейса, предусмотренного в комплекте, составляет в пределах 32 часов.
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