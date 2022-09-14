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Крючок двойной Savol 65а (S-06554A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)

1 Отзывы
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Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550930
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
16х13х9
Вес, г.
370

Описание товара Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)

Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)

Отзывы о товаре Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)

14.09.2022
Ирина

Достоинства:
Хорошо сделан. Металл тяжелый. Полотенца без петельки не падают. Крепеж и ключ в комплекте. Крючок выглядит на уровне дорогих брендов.

Комментарий:
На крючке есть надпись фирмы, если кому это важно



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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Крючок двойной Savol 65а (S-06554A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.09.2022
Ирина

Достоинства:
Хорошо сделан. Металл тяжелый. Полотенца без петельки не падают. Крепеж и ключ в комплекте. Крючок выглядит на уровне дорогих брендов.

Комментарий:
На крючке есть надпись фирмы, если кому это важно


Крючок двойной Savol 65а (S-06554A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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