Держатель для фена Savol 58с (S-005855C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550791
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
32х20х11
Вес, г.
710
Описание товара Держатель для фена Savol 58с (S-005855C)
Держатель для фена Savol 58с (S-005855C)
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Держатель для фена Savol 58с (S-005855C)
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