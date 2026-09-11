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Полотенцедержатель кольцо Grampus Alfa GR-9511 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель кольцо Grampus Alfa GR-9511

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Полотенцедержатель кольцо Grampus Alfa GR-9511
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550477
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х19х6
Вес, г.
210

Описание товара Полотенцедержатель кольцо Grampus Alfa GR-9511

Аксессуары для ванной комнаты коллекции Alfa произведены из сплава металлов высокого качества, со стойким к истиранию покрытием античной латуни. Колбы выполнены из керамики, розетки обрамлены декоративными элементами.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель кольцо Grampus Alfa GR-9511




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары для ванной комнаты коллекции Alfa произведены из сплава металлов высокого качества, со стойким к истиранию покрытием античной латуни. Колбы выполнены из керамики, розетки обрамлены декоративными элементами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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