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Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая

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Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550451
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
280x65x240
Размеры в упаковке, см
35х29х24
Вес, г.
370

Описание товара Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая

Угловая одноэтажная полочка Grampus Element GR-3310 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Изготовлена из прочного пластика и сплава металлов, обеспечивает надежное хранение мелочей. Удобный настенный монтаж, белый цвет хорошо впишется в любой интерьер. Идеальна для оптимизации пространства и создания порядка. Отличное качество по доступной цене.

Отзывы о товаре Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
280x65x240
Описание
Угловая одноэтажная полочка Grampus Element GR-3310 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Изготовлена из прочного пластика и сплава металлов, обеспечивает надежное хранение мелочей. Удобный настенный монтаж, белый цвет хорошо впишется в любой интерьер. Идеальна для оптимизации пространства и создания порядка. Отличное качество по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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