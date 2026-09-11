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Зеркало Grampus Element, GR-7421 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало Grampus Element, GR-7421

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Зеркало Grampus Element, GR-7421
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550450
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Зеркало
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
360x210
Размеры в упаковке, см
36х21х3
Вес, г.
470

Описание товара Зеркало Grampus Element, GR-7421

Косметическое зеркало Grampus Element GR-7421 в стильном белом цвете идеальное решение для вашей ванной комнаты. Компактные размеры (210x360x50 мм) и надежные материалы (металл, пластик, стекло) обеспечивают прочность и долговечность. Настенное одностороннее зеркало с простым прямоугольным дизайном прекрасно впишется в любой интерьер, создавая комфорт и удобство в использовании. Отличное соотношение качества и цены.

Отзывы о товаре Зеркало Grampus Element, GR-7421




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Зеркало
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
360x210
Описание
Косметическое зеркало Grampus Element GR-7421 в стильном белом цвете идеальное решение для вашей ванной комнаты. Компактные размеры (210x360x50 мм) и надежные материалы (металл, пластик, стекло) обеспечивают прочность и долговечность. Настенное одностороннее зеркало с простым прямоугольным дизайном прекрасно впишется в любой интерьер, создавая комфорт и удобство в использовании. Отличное соотношение качества и цены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало Grampus Element, GR-7421 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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