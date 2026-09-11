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Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309

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Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550449
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
270x70x120
Размеры в упаковке, см
27х12х7
Вес, г.
310

Описание товара Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309

Полка Grampus Element GR-3309 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Компактная настенная полка белого цвета из прочного пластика и металла. Размеры: 27138 см. Крепится на присосках легко устанавливается без сверления. Идеальна для хранения косметики и аксессуаров, выдерживает до 5 кг. Элегантный дизайн впишется в любой интерьер. Удобство и долговечность в одном аксессуаре.

Отзывы о товаре Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
270x70x120
Описание
Полка Grampus Element GR-3309 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Компактная настенная полка белого цвета из прочного пластика и металла. Размеры: 27138 см. Крепится на присосках легко устанавливается без сверления. Идеальна для хранения косметики и аксессуаров, выдерживает до 5 кг. Элегантный дизайн впишется в любой интерьер. Удобство и долговечность в одном аксессуаре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полочка прямоугольная одноэтажная Grampus Element, GR-3309 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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