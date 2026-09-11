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Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый

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Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550420
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
140x80x580
Размеры в упаковке, см
63х15х8
Вес, г.
320

Описание товара Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый

Полотенцедержатель Grampus оригинальный вариант для обустройства функционального интерьера. Модель имеет презентабельный вид и универсальное цветовое решение, поэтому отлично впишется в любой стиль, органично дополнив его или став главным акцентом.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
140x80x580
Описание
Полотенцедержатель Grampus оригинальный вариант для обустройства функционального интерьера. Модель имеет презентабельный вид и универсальное цветовое решение, поэтому отлично впишется в любой стиль, органично дополнив его или став главным акцентом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотенцедержатель трубчатый Grampus Element, GR-7077, 55 см, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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