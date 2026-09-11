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Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812

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Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550405
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х17х11
Вес, г.
300

Описание товара Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812

Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812

Отзывы о товаре Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор жидкого мыла Grampus Laguna GR-7812 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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