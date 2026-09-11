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Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5)

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Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550044
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
38х12х4
Вес, г.
530

Описание товара Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5)

Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5)

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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка 5 крючков FIXSEN TREND (FX-97805-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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