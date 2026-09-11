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Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3)

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Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 1
Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 2
Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
навесной
Цвет фурнитуры
серый
  • Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 1
  • Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 2
  • Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 230 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550027
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
навесной
Цвет фурнитуры
серый
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
400x480x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х40х10
Вес, кг.
1.26

Описание товара Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3)

Прямая полка FIXSEN трехэтажная, черная FX-730B-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.

Отзывы о товаре Полка тройная Fixsen черная (FX-730B-3)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
навесной
Цвет фурнитуры
серый
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
400x480x110
Страна производитель
Россия
Описание
Прямая полка FIXSEN трехэтажная, черная FX-730B-3 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным влагоотражающим покрытием. Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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