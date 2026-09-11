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Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back

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Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 1
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 2
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 3
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 4
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 5
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 6
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 7
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 8
Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 1
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 2
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 3
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 4
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 5
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 6
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 7
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 8
  • Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544877
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Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
470

Описание товара Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back

Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить заднюю панель смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.

Отзывы о товаре Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Страна производитель
Китай
Описание
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить заднюю панель смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидрогелевая пленка LuxCase для Realme 9i, Смайл (JJT-FD-025), 0,14 мм, Back - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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