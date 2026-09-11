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Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый

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Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 1
Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 2
Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543343
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х1х1
Вес, г.
65

Описание товара Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый

Ультратонкий USB C-хаб предназначен для MacBook Air 13 и 15 дюймов 2020/2019/2018, MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016. UGREEN USB-C концентратор с гладкой алюминиевой отделкой идеально сочетается с MacBook. Все компактные и мощные порты концентратора могут работать одновременно.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий USB C-хаб предназначен для MacBook Air 13 и 15 дюймов 2020/2019/2018, MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016. UGREEN USB-C концентратор с гладкой алюминиевой отделкой идеально сочетается с MacBook. Все компактные и мощные порты концентратора могут работать одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CM380 (80856) USB-C Multifunction Adapter серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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