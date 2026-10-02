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Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)

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Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647789
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
83

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)

Высокопроизводительный удлинительный кабель USB 3.0 расширяет соединение между компьютером или ноутбуком и периферийными устройствами USB 3.0 и USB 2.0, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Особенности: Поддержка стандарта USB 3.0 Высокая скорость передачи данных до 5 Гбит/с Максимальный выходной ток 2A Plug &amp; play: просто подключается и работает Оптимальная длина удлинителя Качественные износостойкие материалы Экранирование: защита от помех Армирование: дополнительная прочность Разъем с крепежными отверстиями для панели Подключение в труднодоступных местах Защита USB портов компьютера от расшатывания

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Высокопроизводительный удлинительный кабель USB 3.0 расширяет соединение между компьютером или ноутбуком и периферийными устройствами USB 3.0 и USB 2.0, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Особенности: Поддержка стандарта USB 3.0 Высокая скорость передачи данных до 5 Гбит/с Максимальный выходной ток 2A Plug &amp; play: просто подключается и работает Оптимальная длина удлинителя Качественные износостойкие материалы Экранирование: защита от помех Армирование: дополнительная прочность Разъем с крепежными отверстиями для панели Подключение в труднодоступных местах Защита USB портов компьютера от расшатывания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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