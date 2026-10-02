Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-52918)
Высокопроизводительный удлинительный кабель USB 3.0 расширяет соединение между компьютером или ноутбуком и периферийными устройствами USB 3.0 и USB 2.0, включая жесткие диски, концентраторы USB, мыши, клавиатуры, флэш-накопители, принтеры и многое другое. Особенности: Поддержка стандарта USB 3.0 Высокая скорость передачи данных до 5 Гбит/с Максимальный выходной ток 2A Plug & play: просто подключается и работает Оптимальная длина удлинителя Качественные износостойкие материалы Экранирование: защита от помех Армирование: дополнительная прочность Разъем с крепежными отверстиями для панели Подключение в труднодоступных местах Защита USB портов компьютера от расшатывания
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