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Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand & Hub для Mac Mini серый космос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand & Hub для Mac Mini серый космос

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Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 1
Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 2
Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 3
Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 4
Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрядная станция
  • Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 1
  • Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 2
  • Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 3
  • Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 4
  • Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand &amp; Hub для Mac Mini серый космос - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
7 310 руб.  7 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543290
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Зрядная станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand & Hub для Mac Mini серый космос

Satechi Type-C Aluminium Stand - это универсальное и функциональное устройство, которое трансформирует ваш Mac Mini в мощную платформу для реализации любых пользовательских задач. Алюминиевый концентратор оснащен сразу шестью разъемами разного типа: USB Type-C, три стандартных USB-A, 3.5 мм AUX и слоты для карт памяти Micro/SD. То есть, вы сможете дополнительно подключать сразу несколько устройств для подзарядки или передачи данных, переносить информацию с карт Micro/SD и подсоединять колонки или наушники для проигрывания аудио. Скорость и эффективность при использовании каждого из разъемов гарантирована. Максимальная скорость передачи данных через USB Type-C составляет 5 Гбит/с (разъем не поддерживает функцию зарядки), USB-A - 5 Гбит/с, и до 104 Мб/с при использовании слотов для чтения карт. Сам концентратор подключается к Mac Mini через встроенный кабель Type-C.

Отзывы о товаре Док станция с подставкой Satechi Mac Mini Stand & Hub для Mac Mini серый космос




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Зрядная станция
Страна производитель
Китай
Описание
Satechi Type-C Aluminium Stand - это универсальное и функциональное устройство, которое трансформирует ваш Mac Mini в мощную платформу для реализации любых пользовательских задач. Алюминиевый концентратор оснащен сразу шестью разъемами разного типа: USB Type-C, три стандартных USB-A, 3.5 мм AUX и слоты для карт памяти Micro/SD. То есть, вы сможете дополнительно подключать сразу несколько устройств для подзарядки или передачи данных, переносить информацию с карт Micro/SD и подсоединять колонки или наушники для проигрывания аудио. Скорость и эффективность при использовании каждого из разъемов гарантирована. Максимальная скорость передачи данных через USB Type-C составляет 5 Гбит/с (разъем не поддерживает функцию зарядки), USB-A - 5 Гбит/с, и до 104 Мб/с при использовании слотов для чтения карт. Сам концентратор подключается к Mac Mini через встроенный кабель Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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