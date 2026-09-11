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Наушники A4Tech HS-10 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech HS-10 черный

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Наушники A4Tech HS-10 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541476
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
257

Описание товара Наушники A4Tech HS-10 черный

Компактные наушники с микрофоном модели A4 HS-10 в лаконичном и универсальном черном корпусе – это устройство для универсального использования. Эта гарнитура отлично подойдет для видеоигр, для простого прослушивания музыки или просмотра фильмов, для работы в офисе, общения в онлайн-режиме, а также для подключения к смартфону для быстрых переговоров в режиме hands free. Наушники A4 HS-10 с поворотным микрофоном на гибком креплении позволяют регулировать конструкцию по желанию пользователя. Компактная складная конструкция удобна для транспортировки и хранения таких наушников. Гибкое легкое оголовье совершенно не ощущается даже в течение нескольких часов непрерывного ношения. 2-метровый провод удобен в использовании и оборудован регулятором громкости для быстрого управления устройством.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HS-10 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Компактные наушники с микрофоном модели A4 HS-10 в лаконичном и универсальном черном корпусе – это устройство для универсального использования. Эта гарнитура отлично подойдет для видеоигр, для простого прослушивания музыки или просмотра фильмов, для работы в офисе, общения в онлайн-режиме, а также для подключения к смартфону для быстрых переговоров в режиме hands free. Наушники A4 HS-10 с поворотным микрофоном на гибком креплении позволяют регулировать конструкцию по желанию пользователя. Компактная складная конструкция удобна для транспортировки и хранения таких наушников. Гибкое легкое оголовье совершенно не ощущается даже в течение нескольких часов непрерывного ношения. 2-метровый провод удобен в использовании и оборудован регулятором громкости для быстрого управления устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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