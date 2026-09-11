Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon rack-монтажного типа — это надёжное решение для обеспечения стабильного электропитания широкого спектра оборудования. С активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, этот ИБП обеспечивает защиту ваших устройств с использованием топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует неизменно высокое качество выходного напряжения. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Всего количество розеток также равно 8, а максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 296 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот ИБП подходящим для большинства стандартных аппаратных архитектур. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, так что ваша техника останется защищённой даже при внезапных изменениях напряжения в сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в экстренных ситуациях. При весе 15,8 кг он легко интегрируется в стоечные серверные пространства. Устройство поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая бесперебойное функционирование даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Компания Ippon известна своей надёжностью и инновациями в области резервного электропитания, и данный источник бесперебойного питания — прекрасный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное оборудование для защиты своих устройств.
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