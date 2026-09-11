Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541197
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
750
Описание товара Клавиатура HP 230 черный (3L1E7AA)
Оцените удобство и бесшумность этой элегантной, удобной и тихой клавиатуры. Теперь вы можете работать максимально эффективно с минимальным уровнем шума. А продуманные сочетания клавиш и аккумуляторы с длительным временем работы позволят вам поддерживать эффективность в течение всего дня.
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Оцените удобство и бесшумность этой элегантной, удобной и тихой клавиатуры. Теперь вы можете работать максимально эффективно с минимальным уровнем шума. А продуманные сочетания клавиш и аккумуляторы с длительным временем работы позволят вам поддерживать эффективность в течение всего дня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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