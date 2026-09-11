Медиаконвертер TP-Link MC100CM
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 530 руб. 5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
470
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC100CM
TP-Link MC100CM – это профессиональное сетевое устройство, предназначенное для преобразования оптического сигнала в электрический и наоборот, обеспечивая соединение между оптоволоконной линией и медной витой парой (Ethernet). Он поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и оснащён многомодовым оптическим портом SC, что делает его оптимальным решением для построения стабильных и надёжных сетей на расстояниях до 2 км.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
TP-Link MC100CM – это профессиональное сетевое устройство, предназначенное для преобразования оптического сигнала в электрический и наоборот, обеспечивая соединение между оптоволоконной линией и медной витой парой (Ethernet). Он поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и оснащён многомодовым оптическим портом SC, что делает его оптимальным решением для построения стабильных и надёжных сетей на расстояниях до 2 км.
Медиаконвертер TP-Link MC100CM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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