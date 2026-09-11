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Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0

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Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 8
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 9
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Форма бака
плоский
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 8
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 9
  • Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
24 300 руб.  35 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540797
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Особенности
подключение к стандартной розетке, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Форма бака
плоский
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.6х0.36
Вес, кг.
37.6

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0

Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 выполнен в белом цвете. Управляется прибор при помощи поворотного регулятора температур и цифрового дисплея с подсветкой. Бак с эмалированным покрытием имеет объем 100 л, что позволяет принять душ 4 людям. Устройство может работать в эко-режиме: вода будет нагреваться до комфортной температуры в 50-55 градусов, при такой температуре уже начинается термическая обработка воды и практически не образуется накипь.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Особенности
подключение к стандартной розетке, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Развернуть
Форма бака
плоский
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 выполнен в белом цвете. Управляется прибор при помощи поворотного регулятора температур и цифрового дисплея с подсветкой. Бак с эмалированным покрытием имеет объем 100 л, что позволяет принять душ 4 людям. Устройство может работать в эко-режиме: вода будет нагреваться до комфортной температуры в 50-55 градусов, при такой температуре уже начинается термическая обработка воды и практически не образуется накипь.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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