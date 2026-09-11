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Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19)

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Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 12
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Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 14
Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 15
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Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
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  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 2
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 3
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 4
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 5
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 6
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 7
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 8
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 9
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 10
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 11
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 12
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 13
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  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 20
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 21
  • Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539503
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
380

Описание товара Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19)

Описание товара Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) Bluetooth гарнитура Digma BT-19 ANC – простое и универсальное устройство для повседневного использования. В основе модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, которые вкупе с системой подавления шумов обеспечат приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями или фильмами даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, возможности которого позволят вам комфортно общаться с друзьями, коллегами или другими игроками. Гарнитура Digma BT-19 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.

Отзывы о товаре Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) Bluetooth гарнитура Digma BT-19 ANC – простое и универсальное устройство для повседневного использования. В основе модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, которые вкупе с системой подавления шумов обеспечат приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями или фильмами даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, возможности которого позволят вам комфортно общаться с друзьями, коллегами или другими игроками. Гарнитура Digma BT-19 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.
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Доставка
Отзывы


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