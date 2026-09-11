Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19)
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Характеристики
Описание товара Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19)
Описание товара Наушники Digma BT-19 ANC черный (BT19) Bluetooth гарнитура Digma BT-19 ANC – простое и универсальное устройство для повседневного использования. В основе модели – динамики с поддержкой широкого частотного диапазона, которые вкупе с системой подавления шумов обеспечат приятный и качественный звук, позволяя насладиться любимыми песнями или фильмами даже в самом шумном окружении. Кроме того, данная гарнитура оснащена микрофоном, возможности которого позволят вам комфортно общаться с друзьями, коллегами или другими игроками. Гарнитура Digma BT-19 ANC отличается строгим дизайном и выполнена в пластиковом корпусе. За счет небольшого веса, а также накладной конструкции с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами устройство обеспечит комфортное использование в течение длительного времени. Кроме того, благодаря возможности складывания модель обладает компактными размерами, за счет чего вы легко сможете брать ее с собой. Гарнитура подключается при помощи Bluetooth или AUX-кабеля, что обеспечивает полную совместимость с самыми разными устройствами. Для удобного использования наушники оснащены регулятором громкости и набором кнопок. Питание модели осуществляется от аккумулятора, способного обеспечить автономность до 10.5 ч.
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