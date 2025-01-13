Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
С одной стороны, это лаконичный настольный полнофункциональный интернет-центр для тех, кто не любит внешних антенн и лишних проводов. Благодаря Wi-Fi 6 он способен в одиночку покрыть небольшую квартиру со множеством беспроводных устройств и интернет-тарифом до 1 Гбит/с. При построении Wi-Fi-системы для кратного увеличения бесшовного покрытия Voyager Pro становится идеальным малозаметным ретранслятором, подключаясь к главному интернет-центру по проводу или беспроводной Mesh-технологии. С другой стороны, для интеграторов и продвинутых владельцев, фокусирующихся на категории профессиональных точек доступа, в модели KN-3510 на первый план выходят возможность питания PoE, универсальный монтаж на стене или подвесном потолке, поддержка VLAN 802.1q, бесшовного роуминга 802.11r/k/v и защиты WPA2/WPA3-Enterprise, независимый анализатор спектра 5 ГГц, централизованное управление через любой интернет-центр Keenetic, выступающий в качестве контроллера сети, а также удобный мониторинг больших распределенных Wi-Fi-систем через облачную систему Keenetic RMM.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Поднял Mesh-систему с двумя Voyager Pro, имея основной роутер Keenetic Ultra KN-1810 (тот, что с WiFi 5 ещё). Вояжеров запитал по РоЕ через коммутатор Keenetic Switch 5 (с 4 РоЕ портами), перевёл их в режим "ретранслятор". На Ультре объединил их в Мэш-систему. Всё работает бесшовно. Разве что Ультра даёт ВайФай 5, а Вояжеры ВайФай 6 (значок на телефоне Самсунг меняется в зависимости от комнаты). В общем, связка Ultra + 2 Voyager Pro покрыли 3х комнатную квартиру в 137 кв.м без проблем. Для самых требовательных устройств типа ПК и NAS разведены отдельные LAN-розетки.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
Достоинства:
Комментарий:
Поднял Mesh-систему с двумя Voyager Pro, имея основной роутер Keenetic Ultra KN-1810 (тот, что с WiFi 5 ещё). Вояжеров запитал по РоЕ через коммутатор Keenetic Switch 5 (с 4 РоЕ портами), перевёл их в режим "ретранслятор". На Ультре объединил их в Мэш-систему. Всё работает бесшовно. Разве что Ультра даёт ВайФай 5, а Вояжеры ВайФай 6 (значок на телефоне Самсунг меняется в зависимости от комнаты). В общем, связка Ultra + 2 Voyager Pro покрыли 3х комнатную квартиру в 137 кв.м без проблем. Для самых требовательных устройств типа ПК и NAS разведены отдельные LAN-розетки.