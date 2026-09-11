Мясорубка Starwind SMG3110 1500Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
2.82
Описание товара Мясорубка Starwind SMG3110 1500Вт белый
Мясорубка Starwind SMG3110 – кухонный прибор для приготовления множества блюд, включая ростбифы, котлеты, домашние колбасы и т. д. Механический фиксатор плотно фиксирует режущий блок, а функция реверса позволяет в считанные минуты очистить шнек от жил и кусочков мяса. Мощность мясорубки составляет 1500 Ватт. Также предусмотрена защита встроенного мотора от вероятности возникновения перегрева или перегрузки, возможна одна скорость вращения рабочих элементов. В комплекте присутствуют три перфорированных диска для создания фарша и единственная насадка для колбасок.
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1500
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Мясорубка Starwind SMG3110 – кухонный прибор для приготовления множества блюд, включая ростбифы, котлеты, домашние колбасы и т. д. Механический фиксатор плотно фиксирует режущий блок, а функция реверса позволяет в считанные минуты очистить шнек от жил и кусочков мяса. Мощность мясорубки составляет 1500 Ватт. Также предусмотрена защита встроенного мотора от вероятности возникновения перегрева или перегрузки, возможна одна скорость вращения рабочих элементов. В комплекте присутствуют три перфорированных диска для создания фарша и единственная насадка для колбасок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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