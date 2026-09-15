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Наушники Red Line S1, синие купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Red Line S1, синие

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Наушники Red Line S1, синие - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Red Line S1, синие - фото 1
  • Наушники Red Line S1, синие - фото 2
  • Наушники Red Line S1, синие - фото 3
  • Наушники Red Line S1, синие - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 537269
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Наушники Red Line S1, синие
210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
синий
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Наушники Red Line S1, синие

Наушники RED LINE — это стильное и функциональное решение для любителей качественного звука и удобства. Эти внутриканальные наушники в элегантном синем цвете прекрасно подходят как для повседневного использования, так и для спортивных занятий. Ключевой особенностью модели является наличие как проводного, так и беспроводного подключения. Поддержка Bluetooth позволяет наслаждаться свободой передвижения без необходимости путаться в проводах, а стандартный разъём jack 3.5 мм обеспечивает совместимость с множеством устройств, предоставляя возможность подключения непосредственно через кабель. Наличие встроенного микрофона делает наушники RED LINE отличным выбором для звонков, видеоконференций и онлайн-общения. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и надёжное крепление в ушах, что особенно важно при длительном ношении. Наушники от бренда RED LINE впечатляют своим качеством звука, удобством использования и современным дизайном, делая их превосходным выбором для пользователей, которые ценят сочетание стиля и функциональности.

Отзывы о товаре Наушники Red Line S1, синие




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
синий
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники RED LINE — это стильное и функциональное решение для любителей качественного звука и удобства. Эти внутриканальные наушники в элегантном синем цвете прекрасно подходят как для повседневного использования, так и для спортивных занятий. Ключевой особенностью модели является наличие как проводного, так и беспроводного подключения. Поддержка Bluetooth позволяет наслаждаться свободой передвижения без необходимости путаться в проводах, а стандартный разъём jack 3.5 мм обеспечивает совместимость с множеством устройств, предоставляя возможность подключения непосредственно через кабель. Наличие встроенного микрофона делает наушники RED LINE отличным выбором для звонков, видеоконференций и онлайн-общения. Эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и надёжное крепление в ушах, что особенно важно при длительном ношении. Наушники от бренда RED LINE впечатляют своим качеством звука, удобством использования и современным дизайном, делая их превосходным выбором для пользователей, которые ценят сочетание стиля и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Red Line S1, синие - по цене 210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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