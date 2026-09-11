Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534371
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х34х25
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кофеварка рожковая Maunfeld MF-735WH PRO, 15 Бар
Любите кофе и хотите иметь возможность готовить ароматный эспрессо или воздушный капучино дома? Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-735WH PRO — то, что вам нужно. Прибор оснащен ручным капучинатором, встроенной трубкой подачи пара, которая, в свою очередь, позволяет получать плотную молочную пенку. Модель оснащена подставкой для хранения чашек. Панель с механическим управлением понятно интуитивно: на каждой из кнопок расположены подсказки. Съемный поддон для капель позволяет экономить время на содержании прибора в чистоте.
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Любите кофе и хотите иметь возможность готовить ароматный эспрессо или воздушный капучино дома? Кофемашина рожкового типа MAUNFELD MF-735WH PRO — то, что вам нужно. Прибор оснащен ручным капучинатором, встроенной трубкой подачи пара, которая, в свою очередь, позволяет получать плотную молочную пенку. Модель оснащена подставкой для хранения чашек. Панель с механическим управлением понятно интуитивно: на каждой из кнопок расположены подсказки. Съемный поддон для капель позволяет экономить время на содержании прибора в чистоте.
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