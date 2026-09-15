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Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220

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Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S22 Plus
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
280 руб.  1 000 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220
280 руб. -72%
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S22 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
35

Описание товара Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220

Чехлы для телефонов DEPPA предоставляют идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Бренд Deppa предлагает высококачественные бамперы, изготовленные из прозрачного силикона, который обеспечивает прочность и гибкость. Этот лёгкий и практически незаметный чехол сохраняет оригинальный вид вашего телефона, при этом надежно защищая его от царапин, ударов и других внешних воздействий. Прозрачный дизайн позволяет вашему устройству выглядеть стильно и современно, не скрывая его уникальный внешний вид. Чехлы Deppa подойдут для тех, кто ценит минималистичный стиль и надёжную защиту.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S22 Plus
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов DEPPA предоставляют идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Бренд Deppa предлагает высококачественные бамперы, изготовленные из прозрачного силикона, который обеспечивает прочность и гибкость. Этот лёгкий и практически незаметный чехол сохраняет оригинальный вид вашего телефона, при этом надежно защищая его от царапин, ударов и других внешних воздействий. Прозрачный дизайн позволяет вашему устройству выглядеть стильно и современно, не скрывая его уникальный внешний вид. Чехлы Deppa подойдут для тех, кто ценит минималистичный стиль и надёжную защиту.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Deppa Gel для Samsung Galaxy S22+, прозрачный 88220 - по цене 280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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