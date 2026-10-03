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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный

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Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
330 руб.  460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 454407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный
330 руб. -28%
460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный

Чехлы для телефонов BoraSCO представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы созданы для тех, кто ценит как надежную защиту своих устройств, так и их привлекательный внешний вид. Изготовленные из высококачественных материалов, чехлы BoraSCO обеспечивают долговечность и надежную защиту от царапин, ударов и других повреждений. Точные вырезы под порты и кнопки сохраняют легкий доступ ко всем функциям вашего смартфона, не требуя снятия чехла. Современный дизайн клип-кейсов BoraSCO подчеркивает индивидуальность вашего устройства и позволяет выбрать стиль, соответствующий вашему настроению и предпочтениям. Независимо от того, ищете ли вы минималистичный черный чехол или яркий вариант с уникальным узором, BoraSCO предлагает разнообразие моделей на любой вкус. Доверьте защиту своего телефона надежному бренду BoraSCO и наслаждайтесь элегантностью и комфортом каждый день!

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Чехлы для телефонов
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов BoraSCO представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти клип-кейсы созданы для тех, кто ценит как надежную защиту своих устройств, так и их привлекательный внешний вид. Изготовленные из высококачественных материалов, чехлы BoraSCO обеспечивают долговечность и надежную защиту от царапин, ударов и других повреждений. Точные вырезы под порты и кнопки сохраняют легкий доступ ко всем функциям вашего смартфона, не требуя снятия чехла. Современный дизайн клип-кейсов BoraSCO подчеркивает индивидуальность вашего устройства и позволяет выбрать стиль, соответствующий вашему настроению и предпочтениям. Независимо от того, ищете ли вы минималистичный черный чехол или яркий вариант с уникальным узором, BoraSCO предлагает разнообразие моделей на любой вкус. Доверьте защиту своего телефона надежному бренду BoraSCO и наслаждайтесь элегантностью и комфортом каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Microfiber Case для Xiaomi Redmi Note 9t черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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