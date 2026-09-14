Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%310 руб. 440 руб.
В наличии
Код товара: 479066
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб. -30%
440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
50
Описание товара Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый
Защищает смартфон от пыли, грязи и механических повреждений. Плотно прилегает к модели, имеет все необходимые технологические вырезы и отверстия.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Защищает смартфон от пыли, грязи и механических повреждений. Плотно прилегает к модели, имеет все необходимые технологические вырезы и отверстия.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол клип-кейс PERO LIQUID SILICONE для Apple iPhone 12/12 Pro коралловый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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