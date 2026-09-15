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Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320

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Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
360 руб.  500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 532835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320
360 руб. -28%
500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320

Прозрачный чехол из материала TPU (термополиуретан) поможет защитить ваш телефон от повреждений и подчеркнет вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур. Защищает устройство в холодный период времени, предотвращая некорректную работу телефона, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320




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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A23
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Прозрачный чехол из материала TPU (термополиуретан) поможет защитить ваш телефон от повреждений и подчеркнет вашу индивидуальность. Термопластичный полиуретан устойчив к перепадам температур. Защищает устройство в холодный период времени, предотвращая некорректную работу телефона, а также обеспечивает защиту от грязи и ультрафиолетового излучения.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный LuxCase для Samsung Galaxy A23 4G TPU 1.1mm Transparent 60320 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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