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Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий

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Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 1
Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 2
Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
  • Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 1
  • Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 2
  • Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
350 руб.  490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий
350 руб. -29%
490 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WELLMADE
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий

Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий




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Характеристики
Бренд
WELLMADE
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Xiaomi Redmi A2+
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-книжка WELLMADE для Xiaomi Redmi A2+ синий - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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