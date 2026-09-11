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Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399

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Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 514174
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399

Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Защищает смартфон от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для Xiaomi 11 Lite 5G NE 2021 Ultimate Black УТ000027399 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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