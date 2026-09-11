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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный

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Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539603
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный

Чехол Red Line Ultimate характеризуется продолжительным сроком использования и устойчивостью к истиранию и износу, так как изготовлен из высококачественного силикона. Прочный и эластичный материал не деформируется с течением времени и не теряет насыщенность цвета в результате воздействия солнечных лучей. Модель защищает заднюю панель телефона от царапин, трещин и других механических повреждений при внешнем воздействии. Изделие плотно прилегает к смартфону и имеет все необходимые для функционирования кнопок и портов разъемы. Чехол сохраняет первоначальный вид на протяжении длительного периода.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Чехол Red Line Ultimate характеризуется продолжительным сроком использования и устойчивостью к истиранию и износу, так как изготовлен из высококачественного силикона. Прочный и эластичный материал не деформируется с течением времени и не теряет насыщенность цвета в результате воздействия солнечных лучей. Модель защищает заднюю панель телефона от царапин, трещин и других механических повреждений при внешнем воздействии. Изделие плотно прилегает к смартфону и имеет все необходимые для функционирования кнопок и портов разъемы. Чехол сохраняет первоначальный вид на протяжении длительного периода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Red line для Xiaomi Poco F3 УТ000025426 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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