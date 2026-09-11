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Bluetooth адаптер TP-Link UB500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Bluetooth адаптер TP-Link UB500

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Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 1
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 2
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 3
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 4
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 5
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 6
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 7
Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth адаптер
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 1
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 2
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 3
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 4
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 5
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 6
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 7
  • Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527837
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Bluetooth адаптер
Дополнительно
поддержка Windows 11/10/8.1/7
Стандарт беспроводной связи
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Bluetooth адаптер TP-Link UB500

UB500 поддерживает технологию Bluetooth 5.0, которая обеспечивает пониженное энергопотребление, увеличенное число одновременных подключений и по всем параметрам превосходит предыдущие версии Bluetooth, в том числе по скорости и по дальности покрытия, что гарантирует стабильное беспроводное подключение между компьютером и устройствами Bluetooth

Отзывы о товаре Bluetooth адаптер TP-Link UB500




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Bluetooth адаптер
Дополнительно
поддержка Windows 11/10/8.1/7
Стандарт беспроводной связи
5
Страна производитель
Китай
Описание
UB500 поддерживает технологию Bluetooth 5.0, которая обеспечивает пониженное энергопотребление, увеличенное число одновременных подключений и по всем параметрам превосходит предыдущие версии Bluetooth, в том числе по скорости и по дальности покрытия, что гарантирует стабильное беспроводное подключение между компьютером и устройствами Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bluetooth адаптер TP-Link UB500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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