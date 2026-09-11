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Характеристики
Тип товара
Товары для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 530 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527748
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Описание товара Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево
Электроприборы рекомендуются для развития детского творчества. Их можно использовать как для домашних занятий выжигания по дереву, так и на уроках труда в школах и детских садах, при обучении в кружках эстетического воспитания. Комплект прибора «УЗОР-1 гильошированный» дополнен иглой для выжигания по ткани специальной конструкции, что расширяет возможность использования прибора для увлекательного занятия и творчества. Гильоширование — выжигание рисунка на ткани, в основном по шелку. Для выжигания можно использовать различные ткани из искусственных и синтетических волокон. Вам предоставляется возможность освоить увлекательный процесс создания неповторимых изделий из синтетических тканей (капрон, искусственный шелк, полиэстер, нейлон, тюлевая сетка и др.)
Электроприборы рекомендуются для развития детского творчества. Их можно использовать как для домашних занятий выжигания по дереву, так и на уроках труда в школах и детских садах, при обучении в кружках эстетического воспитания. Комплект прибора «УЗОР-1 гильошированный» дополнен иглой для выжигания по ткани специальной конструкции, что расширяет возможность использования прибора для увлекательного занятия и творчества. Гильоширование — выжигание рисунка на ткани, в основном по шелку. Для выжигания можно использовать различные ткани из искусственных и синтетических волокон. Вам предоставляется возможность освоить увлекательный процесс создания неповторимых изделий из синтетических тканей (капрон, искусственный шелк, полиэстер, нейлон, тюлевая сетка и др.)
Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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