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Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево

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Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 1
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 2
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 3
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 4
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для творчества
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 1
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 2
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 3
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 4
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Узор-1.Гильошир&quot; ткань+дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 530 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527748
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Характеристики

Бренд
Трансвит
Тип товара
Товары для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Особенности
моментальный нагрев нити за 2-3 секунды
Дополнительно
8+
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево

Электроприборы рекомендуются для развития детского творчества. Их можно использовать как для домашних занятий выжигания по дереву, так и на уроках труда в школах и детских садах, при обучении в кружках эстетического воспитания. Комплект прибора «УЗОР-1 гильошированный» дополнен иглой для выжигания по ткани специальной конструкции, что расширяет возможность использования прибора для увлекательного занятия и творчества. Гильоширование — выжигание рисунка на ткани, в основном по шелку. Для выжигания можно использовать различные ткани из искусственных и синтетических волокон. Вам предоставляется возможность освоить увлекательный процесс создания неповторимых изделий из синтетических тканей (капрон, искусственный шелк, полиэстер, нейлон, тюлевая сетка и др.)

Отзывы о товаре Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Трансвит
Тип товара
Товары для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Особенности
моментальный нагрев нити за 2-3 секунды
Дополнительно
8+
Страна производитель
Россия
Описание
Электроприборы рекомендуются для развития детского творчества. Их можно использовать как для домашних занятий выжигания по дереву, так и на уроках труда в школах и детских садах, при обучении в кружках эстетического воспитания. Комплект прибора «УЗОР-1 гильошированный» дополнен иглой для выжигания по ткани специальной конструкции, что расширяет возможность использования прибора для увлекательного занятия и творчества. Гильоширование — выжигание рисунка на ткани, в основном по шелку. Для выжигания можно использовать различные ткани из искусственных и синтетических волокон. Вам предоставляется возможность освоить увлекательный процесс создания неповторимых изделий из синтетических тканей (капрон, искусственный шелк, полиэстер, нейлон, тюлевая сетка и др.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прибор для выжигания Трансвит "Узор-1.Гильошир" ткань+дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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