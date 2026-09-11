Top.Mail.Ru
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 1
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 2
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 3
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 4
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 5
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 6
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 7
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 8
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 9
Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Емкость аккумулятора
2500
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
280
Габариты
134x58x15,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM)

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2500
Время работы в режиме ожидания
280
Габариты
134x58x15,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон MAXVI K20 BLACK (2 SIM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...