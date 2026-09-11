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Блендер погружной Philips HR2543/90 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Philips HR2543/90

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Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 1
Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 2
Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 3
Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 4
Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 1
  • Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 2
  • Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 3
  • Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 4
  • Блендер погружной Philips HR2543/90 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524284
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Прочная конструкция и эргономичный дизайнобеспечивают удобство использования; Легко устанавливайте и снимайте различныеаксессуары одним нажатием кнопки; Турборежим ручного блендера Philips позволяетизмельчать даже самые твердые ингредиенты однимнажатием кнопки
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.94

Описание товара Блендер погружной Philips HR2543/90

Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день. Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

Отзывы о товаре Блендер погружной Philips HR2543/90




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Функции и особенности
Прочная конструкция и эргономичный дизайнобеспечивают удобство использования; Легко устанавливайте и снимайте различныеаксессуары одним нажатием кнопки; Турборежим ручного блендера Philips позволяетизмельчать даже самые твердые ингредиенты однимнажатием кнопки
Страна производитель
Румыния
Описание
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день. Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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