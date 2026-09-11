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Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP

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Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 1
Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 2
Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 3
Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
  • Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 1
  • Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 2
  • Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 3
  • Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518648
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
380

Описание товара Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP

Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP низкопрофильного типа станет отличным приобретением для тонкого корпуса.



Теги товара: Компактные

Отзывы о товаре Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP низкопрофильного типа станет отличным приобретением для тонкого корпуса.


Теги товара: Компактные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI PCIE16 GT730 2GB GDDR3 N730K-2GD3/LP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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