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Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile

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Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 1
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 2
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 3
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 4
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 5
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 6
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 7
Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
170
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 1
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 2
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 3
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 4
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 5
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 6
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 7
  • Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739432
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
540

Описание товара Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile

Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 710 GT710-SL-2GD5-BRK-EVO подходит для офисных и мультимедийных систем. Она оснащена 2 ГБ видеопамяти GDDR5, что даёт возможность воспроизводить видео в разрешении до 3840?2160. Модель выделяется низкопрофильным форм-фактором и пассивным охлаждением для бесшумной работы.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
5012
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 710 GT710-SL-2GD5-BRK-EVO подходит для офисных и мультимедийных систем. Она оснащена 2 ГБ видеопамяти GDDR5, что даёт возможность воспроизводить видео в разрешении до 3840?2160. Модель выделяется низкопрофильным форм-фактором и пассивным охлаждением для бесшумной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus PCI-E GT710-SL-2GD5-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2Gb 64bit GDDR5 954/5012 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 HDCP Ret low profile - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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