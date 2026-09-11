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Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink

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Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 1
Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 2
Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 3
Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 4
Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 5
Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Kids 4 Pro
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый, синий
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.41
Разрешение экрана
320?360
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 1
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 2
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 3
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 4
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 5
  • Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 840 руб.  12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513209
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Kids 4 Pro
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый, синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.41
Разрешение экрана
320?360
Плотность пикселей
341
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, A-GPS
Здоровье
сна, калорий, физической активности
Функции
функция громкой связи, экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Емкость аккумулятора, мAч
800
Время работы в активном режиме
48
Габариты
41x52x14.55 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
100

Описание товара Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink

**Умные часы Huawei KIDS 4 PRO ASN-AL10 — стильный и функциональный гаджет для детей** Ищете надёжное устройство, которое поможет вашему ребёнку всегда оставаться на связи? Huawei KIDS 4 PRO — это умные часы, которые объединяют в себе стильный дизайн, функциональность и безопасность. **Основные характеристики:** * Водонепроницаемость WR5: не боятся брызг и дождя. * Время работы: до 48 часов без подзарядки. * Цвет корпуса: тёмно-синий. * Класс пылевлагозащиты IP68: надёжная защита от пыли и влаги. * Материал браслета: силикон. * Тип: смарт-часы. * Способ отображения времени: аналоговый и цифровой. * Форма дисплея: квадратная. * Встроенный микрофон: да, можно разговаривать по часам. * Беспроводная связь: поддерживается. * Материал корпуса: пластик. * Поддержка SIM-карт: да. * Модуль сотовой связи: 4G (LTE). * Наличие камеры: да, можно делать фото и видео. Huawei KIDS 4 PRO — это не просто часы, это настоящий помощник для вашего ребёнка. С ними он всегда будет на связи, сможет делать фотографии, а также наслаждаться стильным и современным гаджетом. Выбирая Huawei KIDS 4 PRO, вы дарите своему ребёнку не только модный аксессуар, но и надёжное устройство, которое будет радовать его своей функциональностью и качеством.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Kids 4 Pro
Цвета корпуса
розовый
Цвета браслета/ремешка
розовый, синий
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.41
Разрешение экрана
320?360
Плотность пикселей
341
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, A-GPS
Здоровье
сна, калорий, физической активности
Функции
функция громкой связи, экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Емкость аккумулятора, мAч
800
Время работы в активном режиме
48
Габариты
41x52x14.55 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Умные часы Huawei KIDS 4 PRO ASN-AL10 — стильный и функциональный гаджет для детей** Ищете надёжное устройство, которое поможет вашему ребёнку всегда оставаться на связи? Huawei KIDS 4 PRO — это умные часы, которые объединяют в себе стильный дизайн, функциональность и безопасность. **Основные характеристики:** * Водонепроницаемость WR5: не боятся брызг и дождя. * Время работы: до 48 часов без подзарядки. * Цвет корпуса: тёмно-синий. * Класс пылевлагозащиты IP68: надёжная защита от пыли и влаги. * Материал браслета: силикон. * Тип: смарт-часы. * Способ отображения времени: аналоговый и цифровой. * Форма дисплея: квадратная. * Встроенный микрофон: да, можно разговаривать по часам. * Беспроводная связь: поддерживается. * Материал корпуса: пластик. * Поддержка SIM-карт: да. * Модуль сотовой связи: 4G (LTE). * Наличие камеры: да, можно делать фото и видео. Huawei KIDS 4 PRO — это не просто часы, это настоящий помощник для вашего ребёнка. С ними он всегда будет на связи, сможет делать фотографии, а также наслаждаться стильным и современным гаджетом. Выбирая Huawei KIDS 4 PRO, вы дарите своему ребёнку не только модный аксессуар, но и надёжное устройство, которое будет радовать его своей функциональностью и качеством.


Теги товара: Женские умные часы
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Отзывы


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