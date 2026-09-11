Клавиатура Oklick 490ML белый USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
622
Описание товара Клавиатура Oklick 490ML белый USB
Тонкая клавиатура с клавишами островного типа с дополнительными клавишами, поддерживающими мультимедийные функции, с регулируемой подсветкой.
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Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Тонкая клавиатура с клавишами островного типа с дополнительными клавишами, поддерживающими мультимедийные функции, с регулируемой подсветкой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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