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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512620
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
690

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый

Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Данная мембранная клавиатура отличается простым и удобным проводным подключением через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашему ПК. Эргономичный дизайн и классическая черная цветовая схема прекрасно вписываются в любой интерьер рабочего места. Клавиатура оснащена стандартной раскладкой с 104 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что позволяет легко управлять различными функциями и создавать макросы. Со своим весом в 534 грамма, клавиатура A4Tech достаточно легкая для комфортного использования, но при этом устойчивая на рабочей поверхности. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает удобство расположения устройства на вашем столе. Эта клавиатура от бренда A4Tech станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и практичность при работе на ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FKS10 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с персональными компьютерами. Данная мембранная клавиатура отличается простым и удобным проводным подключением через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашему ПК. Эргономичный дизайн и классическая черная цветовая схема прекрасно вписываются в любой интерьер рабочего места. Клавиатура оснащена стандартной раскладкой с 104 клавишами, включая клавишу функции (Fn), что позволяет легко управлять различными функциями и создавать макросы. Со своим весом в 534 грамма, клавиатура A4Tech достаточно легкая для комфортного использования, но при этом устойчивая на рабочей поверхности. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что обеспечивает удобство расположения устройства на вашем столе. Эта клавиатура от бренда A4Tech станет отличным выбором для пользователей, ценящих качество и практичность при работе на ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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