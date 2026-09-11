Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810RC белый/черный
Клавиатура A4TECH представляет собой высококачественное устройство, идеально подходящее как для профессиональных геймеров, так и для пользователей, которые ценят комфорт и функциональность. Эта механическая клавиатура оснащена кликающими переключателями, предоставляя тактильное и звуковое подтверждение нажатия, что особенно важно для игр и набора текста. Подключение происходит через надежный и стандартный интерфейс USB Type-A, а длина провода в 1,8 метра обеспечивает удобство в использовании, позволяя размещать клавиатуру на оптимальном расстоянии от ПК. Она имеет полную раскладку ANSI, что включает в себя 104 клавиши, среди которых присутствует и функциональная клавиша (Fn), расширяющая возможности ввода. Клавиатура выполнена в стильной бело-черной цветовой гамме, а подсветка клавиш добавляет не только эстетическую привлекательность, но и функциональность, облегчая использование клавиатуры в условиях недостаточной освещенности. Этот полноразмерный аксессуар станет идеальным дополнением для любого рабочего стола, обеспечивая высокий уровень производительности и комфорта. Независимо от того, собираетесь ли вы участвовать в напряженных игровых сессиях или просто работать за компьютером, клавиатура A4TECH готова удовлетворить все ваши потребности.
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