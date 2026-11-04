Top.Mail.Ru
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик для мыши Defender Liberty (50562)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 1
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 2
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 3
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 4
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 5
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 6
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 7
Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 1
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 2
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 3
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 4
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 5
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 6
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 7
  • Коврик для мыши Defender Liberty (50562) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
470 руб.  940 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик для мыши Defender Liberty (50562)
470 руб. -50%
940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
32х8х8
Вес, г.
300

Описание товара Коврик для мыши Defender Liberty (50562)

Коврик для компьютерной мыши Defender Liberty [50562] имеет гладкую поверхность, подходящую для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая резиновая основа надежно фиксирует коврик на любой поверхности.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Defender Liberty (50562)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик для компьютерной мыши Defender Liberty [50562] имеет гладкую поверхность, подходящую для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Нескользящая резиновая основа надежно фиксирует коврик на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Defender Liberty (50562) – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...