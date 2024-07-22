Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)
ASUS VA27DQSB-W это ЖК монитор с диагональю 27 дюймов, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 5 мс, динамической контрастностью 100000000:1, отбражающий изображение с глубиной 16.7 млн. цветов с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 2 разъемаUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x2 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно
Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно