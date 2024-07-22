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Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)

1 Отзывы
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Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504202
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)

ASUS VA27DQSB-W это ЖК монитор с диагональю 27 дюймов, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 5 мс, динамической контрастностью 100000000:1, отбражающий изображение с глубиной 16.7 млн. цветов с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 2 разъемаUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x2 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370)

Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
ASUS VA27DQSB-W это ЖК монитор с диагональю 27 дюймов, матрицей TFT IPS, светодиодной (LED) подсветкой, разрешением 1920х1080, соотношением сторон экрана 16:9, максимальной частотой 75 Гц. У монитора качественный плоский экран с яркостью 250 кд/м2, временем отклика 5 мс, динамической контрастностью 100000000:1, отбражающий изображение с глубиной 16.7 млн. цветов с областью обзора по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°. Для подключения предусмотрены порты: VGA (D-SUB), HDMI, DisplayPort, а с помощью 2 разъемаUSB-концентратора вы сможете подсоединить сразу несколько аксессуаров. Стереоколонки (2x2 Вт) обеспечат качественное фоновое звучание. Регулировка по высоте и поворот на 90 градусов сделают Ваш монитор невероятно удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно


Монитор Asus 27" VA27DQSB-W (90LM06HD-B01370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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