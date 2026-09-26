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Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка

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Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 1
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 2
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 3
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 4
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 5
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 6
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 7
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 8
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Laura Mvula
Альбом (сингл)
Pink Noise
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 1
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 2
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 3
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 4
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 5
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 6
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 7
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 8
  • Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295021986]
Исполнитель
Laura Mvula
Альбом (сингл)
Pink Noise
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка

Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295021986]
Исполнитель
Laura Mvula
Альбом (сингл)
Pink Noise
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laura Mvula - Pink Noise (coloured) (0190295021986) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2470 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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