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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Dont Mean A Thing If It Aint Got, Sophisticated Lady, I Got It Bad And That Aint Good, Black And Tan Fantasy, Mood Indigo, I Let A Song Go Out Of My Heart, Solitude, Caravan

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Dont Mean A Thing If It Aint Got, Sophisticated Lady, I Got It Bad And That Aint Good, Black And Tan Fantasy, Mood Indigo, I Let A Song Go Out Of My Heart, Solitude, Caravan

Thelonious Monk - Plays Duke Ellington (9120005655010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.