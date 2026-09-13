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Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка

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Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings And Plays
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712177
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings And Plays
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lets Get Lost This Is Always Long Ago And far Away Someone To Watch Over Me Just Friends I Wish I Knew Daybreak You Don’t Know What Love Is Grey December I Remember You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка

Альбом Чета Бейкера «Chet Baker Sings and Plays with Bud Shank, Russ Freeman and Strings» является краеугольным камнем джаза Западного побережья, демонстрируя двойной талант Бейкера как вокалиста и трубача. Записанный в Лос-Анджелесе в 1953–54 годах, альбом отличается интимными выступлениями, обогащенными роскошными струнными аранжировками Марти Пейча. Прохладный, сдержанный стиль игры Бейкера на трубе и хрупкий, завораживающий вокал дополняются артистизмом саксофониста Бада Шенка и пианиста Расса Фримена, ключевых фигур джазовой сцены Западного побережья. Такие треки, как «I Fall in Love Too Easily», «My Funny Valentine» и «But Not for Me», подчеркивают способность Бейкера передавать глубокие эмоции с помощью минималистичной фразировки. Взаимодействие Бейкера, Шенка и Фримена изысканное, но доступное, в то время как струнные добавляют кинематографичность, романтику. Этот альбом закрепил статус Бейкера как одной из самых ярких фигур в джазе, сочетающей в себе уязвимость и техническое мастерство.

Отзывы о товаре Chet Baker - Sings And Plays (9120005654921) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Sings And Plays
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Lets Get Lost This Is Always Long Ago And far Away Someone To Watch Over Me Just Friends I Wish I Knew Daybreak You Don’t Know What Love Is Grey December I Remember You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Чета Бейкера «Chet Baker Sings and Plays with Bud Shank, Russ Freeman and Strings» является краеугольным камнем джаза Западного побережья, демонстрируя двойной талант Бейкера как вокалиста и трубача. Записанный в Лос-Анджелесе в 1953–54 годах, альбом отличается интимными выступлениями, обогащенными роскошными струнными аранжировками Марти Пейча. Прохладный, сдержанный стиль игры Бейкера на трубе и хрупкий, завораживающий вокал дополняются артистизмом саксофониста Бада Шенка и пианиста Расса Фримена, ключевых фигур джазовой сцены Западного побережья. Такие треки, как «I Fall in Love Too Easily», «My Funny Valentine» и «But Not for Me», подчеркивают способность Бейкера передавать глубокие эмоции с помощью минималистичной фразировки. Взаимодействие Бейкера, Шенка и Фримена изысканное, но доступное, в то время как струнные добавляют кинематографичность, романтику. Этот альбом закрепил статус Бейкера как одной из самых ярких фигур в джазе, сочетающей в себе уязвимость и техническое мастерство.
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