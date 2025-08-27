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Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 1
Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 2
Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 3
Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 4
Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 5
Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Gibb
Альбом (сингл)
Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 3
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 4
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 5
  • Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers&#039; Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602435138848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Gibb
Альбом (сингл)
Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook
Жанр
Кантри
Трек-лист
I've Gotta Get a Message to You (With Keith Urban), Words of a Fool (With Jason Isbell), Run to Me (With Brandi Carlile), Too Much Heaven (With Alison Krauss), Lonely Days (With Little Big Town), Words (With Dolly Parton), Jive Talkin' (With Miranda Lambert, Jay Buchanan), How Deep is Your Love (With Tommy Emanuel, Little Big Town), How Can You Mend a Broken Heart (With Sheryl Crow), To Love Somebody (With Jay Buchanan), Rest Your Love on Me (With Olivia Newton-john), Butterfly (With Gillian Wel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I've Gotta Get a Message to You (With Keith Urban), Words of a Fool (With Jason Isbell), Run to Me (With Brandi Carlile), Too Much Heaven (With Alison Krauss), Lonely Days (With Little Big Town), Words (With Dolly Parton), Jive Talkin' (With Miranda Lambert, Jay Buchanan), How Deep is Your Love (With Tommy Emanuel, Little Big Town), How Can You Mend a Broken Heart (With Sheryl Crow), To Love Somebody (With Jay Buchanan), Rest Your Love on Me (With Olivia Newton-john), Butterfly (With Gillian Welch, David Rawlings)

Отзывы о товаре Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Павел Пушмин

Достоинства:


Комментарий:
Гейтфолд отличного качества, ровно как и сами пластинки, и качество записи. Ценителям легкой музыки, фанатам Bee Gees однозначно понравится.



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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602435138848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Barry Gibb
Альбом (сингл)
Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook
Жанр
Кантри
Трек-лист
I've Gotta Get a Message to You (With Keith Urban), Words of a Fool (With Jason Isbell), Run to Me (With Brandi Carlile), Too Much Heaven (With Alison Krauss), Lonely Days (With Little Big Town), Words (With Dolly Parton), Jive Talkin' (With Miranda Lambert, Jay Buchanan), How Deep is Your Love (With Tommy Emanuel, Little Big Town), How Can You Mend a Broken Heart (With Sheryl Crow), To Love Somebody (With Jay Buchanan), Rest Your Love on Me (With Olivia Newton-john), Butterfly (With Gillian Wel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I've Gotta Get a Message to You (With Keith Urban), Words of a Fool (With Jason Isbell), Run to Me (With Brandi Carlile), Too Much Heaven (With Alison Krauss), Lonely Days (With Little Big Town), Words (With Dolly Parton), Jive Talkin' (With Miranda Lambert, Jay Buchanan), How Deep is Your Love (With Tommy Emanuel, Little Big Town), How Can You Mend a Broken Heart (With Sheryl Crow), To Love Somebody (With Jay Buchanan), Rest Your Love on Me (With Olivia Newton-john), Butterfly (With Gillian Welch, David Rawlings)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Павел Пушмин

Достоинства:


Комментарий:
Гейтфолд отличного качества, ровно как и сами пластинки, и качество записи. Ценителям легкой музыки, фанатам Bee Gees однозначно понравится.


Barry Gibb - Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (0602435138848) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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