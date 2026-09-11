Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка
Музыкальный альбом Meat LoafПереиздание на прозрачном виниле дебютного студийного альбома знаменитого американского певца Мит Лоуфа. Bat Out of Hell — дебютный студийный альбом американского певца Мит Лоуфа, выпущенный 21 октября 1977 года компанией Cleveland International. На сегодняшний день этот альбом является 21-м самым продаваемым в Великобритании и предположительно пятым в мире. В 2002 году альбом занял 84-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. В 2003 году альбом занял 343-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.
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