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Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка

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Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 1
Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 2
Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
BAT OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 1
  • Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 2
  • Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500734
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398021218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
BAT OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bat Out Of Hell, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Heaven Can Wait, All Revved Up With No Place To Go, Two Out Of Three Ain't Bad, Paradise By The Dashboard Light: Paradise / Let Me Sleep On It / Praying For The End Of Time, For Crying Out Loud
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clear Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meat Loaf, Bat Out Of Hell (0194398021218) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Meat LoafПереиздание на прозрачном виниле дебютного студийного альбома знаменитого американского певца Мит Лоуфа. Bat Out of Hell — дебютный студийный альбом американского певца Мит Лоуфа, выпущенный 21 октября 1977 года компанией Cleveland International. На сегодняшний день этот альбом является 21-м самым продаваемым в Великобритании и предположительно пятым в мире. В 2002 году альбом занял 84-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. В 2003 году альбом занял 343-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398021218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Meat Loaf
Альбом (сингл)
BAT OUT OF HELL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bat Out Of Hell, You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night), Heaven Can Wait, All Revved Up With No Place To Go, Two Out Of Three Ain't Bad, Paradise By The Dashboard Light: Paradise / Let Me Sleep On It / Praying For The End Of Time, For Crying Out Loud
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clear Classics
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом Meat LoafПереиздание на прозрачном виниле дебютного студийного альбома знаменитого американского певца Мит Лоуфа. Bat Out of Hell — дебютный студийный альбом американского певца Мит Лоуфа, выпущенный 21 октября 1977 года компанией Cleveland International. На сегодняшний день этот альбом является 21-м самым продаваемым в Великобритании и предположительно пятым в мире. В 2002 году альбом занял 84-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock. В 2003 году альбом занял 343-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone.
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